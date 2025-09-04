Başkan Erdoğan’ın mektupları 2 bin şehit ailesi ve gaziye ulaştı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere gönderdiği mektupların sahada çok önemli bir karşılık bulduğunu belirterek, "Şu ana kadar 2 bin şehit ailesi ve gazi ailemize ulaştık. Bu ay sonuna kadar da yaklaşık 20 bin şehit gazi ailemize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Ercan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında şehit aileleri ve gazi ziyaretleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sürece özel kaleme aldığı mektupların ailelere ulaştırılmasına ilişkin, değerlendirmelerde bulundu. Ercan, sürecin başında böyle bir mektuba ihtiyaç olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade ettiklerinde kendisinin de memnuniyetle bu mektubu yazmayı kabul ettiğini ve bizzat mektubu kaleme aldığını kaydetti. Kadın kolları teşkilatının koordinasyonunda yürütülen ziyaretlere şehit aileleri ve gazilerden başlandığını kaydeden Ercan, "Şehit aileleri ve gazilere yazılan mektup, içerik bakımından diğer vatandaşlarımıza yazılan mektuplardan farklı. Şehit ve gazi ailelerine hitap etmesi çok değerliydi. Ailelerin ismine özel zarflarda, özel olarak yazılan mektupları kadın kolları teşkilatımızla birlikte bizzat ailelere ulaştırıyoruz" bilgisini paylaştı.Mektupların dağıtımına 7 Ağustos'tan itibaren Kars ve Ardahan'da gerçekleştirdikleri ziyaretle başladıklarını hatırlatan Ercan, "Birkaç gün sonra Edirne'de de yine şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla Kars'tan Edirne'ye 81 ilimizde dağıtımlarımız devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin şehit ailesi ve gazi ailemize ulaştık. Bu ay sonuna kadar da yaklaşık 20 bin şehit gazi ailemize ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Çalışmaların tüm teşkilatın katılımıyla sürdüğünü belirten Tuğba Işık Ercan, "Kadın kollarımızın yanı sıra genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz de mektupları iletiyor" dedi.Şimdiye kadar saha çalışmalarında olumsuz herhangi bir tepki almadıklarını vurgulayan Ercan, "Bilakis ailelerimiz, annelerimiz, 'bizlerin canı ciğeri yandı, başka annelerin ciğerleri yanmasın' diye özellikle söylüyorlar. Ama biz zaten tabii çok hassas olduğumuzu ifade ediyoruz. Hem şehitlerimizin hem gazilerimizin ruhlarını rahatsız edecek, onların ruhlarına muazzep duygular hissettirecek herhangi bir şey yapmadık, yapmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bütün hükümet üyelerimizin, teşkilatımızın, partimizin bu konuda Allah'ın izniyle garantisi var zaten" ifadelerini kullandı.