Bıçaklı saldırıya uğrayan savcı hayatını kaybetti

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) , Çekmeköy'deki bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, akşam yemeği için gittiği restoranda otururken daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen Mustafa Can Gül'ün saldırısına uğradı. Savcı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayan saldırgan kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerinin çalışması ile kimliği belirlenen saldırgan Mustafa Can Gül kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.