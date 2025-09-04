CHP Aydın’da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu’nun ardından ilçe başkanı ve yönetimi CHP’den istifa etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı taleplerinden dolayı partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmişti. Çerçioğlu'nun istifasından sonra CHP Aydın'da başlayan deprem sürüyor. Beş dönemdir partide görev yapan CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy, partisinden istifa etti. Duransoy, "Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, bize 'Başkan, sen çok darbe aldın, çok yoruldun, seni görevden alalım' dedi. Biz ise görevimizi kongre takvimine kadar sürdürmek istediğimizi belirttik. Ancak Bülbül, bu kez genel merkezin adını kullanarak karşımıza aday çıkardı" ifadelerini kullandı.

BU AÇIKÇA BİR BASKIDIR

Duransoy, konuyu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştüklerini de aktararak, "Sayın Aytekin, genel merkezin böyle bir tasarrufu olmadığını bize söyledi. Fakat il başkanlığındaki görüşmede bu sürecin genel merkezin isteği olduğu bildirildi. Bu açıkça bir baskıdır" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte görevlerini bıraktıklarını açıklayan Duransoy, "Bizi görevden almalarını beklemeden, dik duruşumuzun bir gereği olarak istifa ettik" diye konuştu.