CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırmıştı: Selçuk Tengioğlu üçüncü kez hakim karşısında

Sırrı Sürreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Saldırgan Tengioğlu, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

"ACI ÇEKİYORUM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmadaki savunmasında, Tengioğlu, "Kasti bir zarar vermek istemedim. İnsanları kan içerisinde görünce tepkimi göstermek istedim. Tutukluluk nedeniyle çok mağdurum acı çekiyorum tahliyemi istiyorum. şeklinde konuştu.

"BELLİ BİR YARA YOK"

Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını ve müştekinin yaralanmasına ilişkin kati rapor aldırılmasını talep etti. Özgür Özel'in avukatı ise müvekkilinde belli bir yara olmadığı gerekçesiyle talebin reddedilmesini istedi.

DOSYA ÜZERİNDEN RAPOR DÜZENLENECEK

Ara kararını açıklayan hakim, dosyanın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek olay anını gösteren kamera görüntüleri ile bu görüntülere ilişkin inceleme tutanakları değerlendirilerek katılan Özgür Özel'in yaralanmasına ilişkin dosya üzerinden rapor düzenlenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.