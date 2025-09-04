Haberler Gündem Haberleri DMM’den İsrail medyasındaki suikast haberlerine yalanlama: “Asıl amaç, Türkiye’ye karşı algı oluşturmak”
Giriş Tarihi: 4.9.2025 21:53

DMM’den İsrail medyasındaki suikast haberlerine yalanlama: “Asıl amaç, Türkiye’ye karşı algı oluşturmak”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail medyasında dolaşan İsrailli bir bakana suikast planı haberlerinde Türkiye'nin de adının geçmesine tepki gösterildi. DMM, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlarken, "Asıl amaç Türkiye'ye karşı oluşturmak" ifadelerine yer verildi.

DMM’den İsrail medyasındaki suikast haberlerine yalanlama: Asıl amaç, Türkiye’ye karşı algı oluşturmak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail medyasında dolaşan İsrailli bir bakana suikast planı haberlerinde Türkiye'nin de adının geçmesine tepki gösterildi. DMM, iddiaları yalanalarken, yapılan açıklamada, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür. İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur." İfadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
DMM’den İsrail medyasındaki suikast haberlerine yalanlama: “Asıl amaç, Türkiye’ye karşı algı oluşturmak”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz