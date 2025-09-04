Gazze’de kıyıma seyirci kalamayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı Programında bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Bugün gönüllerimizin sultanının dünyayı şereflendirişinin bin 500'üncü sene-i devriyesini yaşıyoruz. Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan bu müstesna doğuşun bir yıl dönümüne daha ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Leyle-i Mevlid'in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.Burada şunun da altını çizerek ifade etmek arzusundayım. Peygamber efendimiz doğumundan ölümüne kadar kendinden öncekilere ve sonrakilere emsal teşkil etmiştir. Dünya hayatında insanın kendisini tanıma bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek hiç şüphesiz Resulallah efendimizdir. Efendimizin tek bir anı bile kararan kalpleri açacak şifa kaynağıdır. Fahr-i kainat efendimiz hayatının her alanında olduğu gibi aile yaşantısında da hepimiz için en güzel örnektir. Ve biz bu yılı "Aile Yılı" ilan ettik. Aile bizler için çok çok önemli. Aileyi muhabbet ocağı yapacak tüm çözümler, tüm reçeteler Allah Resulünün aile hayatında mevcuttur.Peygamberimiz aynı zamanda maşukumuz, sultanımız, en sevgilimizdir. Peygamber aşkı aziz milletimizin yüreğinde kök salmış yüce bir çınardır. Bu çınarın kolları Asya'dan Afrika'ya tüm cihanı sarmıştır. Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. Onun için biz şu anda Filistin'deyiz. Onun için biz şu an Gazze'nin yanındayız. Onun için biz şu an Filistin'de bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin kıyımına asla seyirci kalamayız. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır. Bu gece mazlumları unutmayacağız. Ellerimizi semaya onlar için de açacağız. Bölgemizde ve dünyamızda barışın hâkim olması için alemlerin rabbine niyazda bulunacağız. Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz.Ümitsiz değiliz ve olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, zulümlere rağmen asla yeise kapılmayacağız. Bugün çekilen çileler de elbet bitecek. Zulmün karanlığı yerini adaletin gönülleri ısıtan güneşine bırakacaktır. Bu mübarek gecenin Gazze'li kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün sıkıntıdaki kardeşlerimizin sıkıntıdan kurtulmasını sağlamasını temenni ediyorum.Mazlumların yüzünü güldürecek insanlığına yepyeni bir umut penceresi açacak tüm yol ve prensipler efendimizin davetinde mevcuttur. Başka yerde ilham aramaya gerek yok.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Peygamber Efendimizin mübarek vasıflarının kaleme alındığı bir eser, Asr-ı saadet isimli 3 ciltlik bir kitap ve Darus Selam Kudüs isimli bir kitap takdim etti.