HSK 1. Daire Başkanı Kuloğlu: Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum

Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda yemek yerken husumetlisi Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşandı. Bu sırada 19 yaşındaki Gül, cebinden bıçak çıkardı. Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan savcı Kayhan olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CUMHURİYET SAVCISI ERCAN KAYHAN'I ÖLDÜREN KATİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

HSK 1. DAİRE BAŞAKNI TURAN KULOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu cinayetine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Kuloğlu yayımladığı mesajda, "İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcımız Sayın Ercan Kayhan'a yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Yargı mensuplarımıza karşı gerçekleştirilen her eylem, hukuk devleti ilkesi ve hukuk güvenliğine yönelik bir müdahaledir. Merkum Savcımız Ercan Kayhan'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve tüm adalet camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.