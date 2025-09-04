HSK’dan savcı Kayhan için Başsağlığı mesajı

Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda yemek yerken husumetlisi Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşandı. Bu sırada 19 yaşındaki Gül, cebinden bıçak çıkardı. Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan savcı Kayhan olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CUMHURİYET SAVCISI ERCAN KAYHAN'I ÖLDÜREN KATİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

HSK'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Savcı Kayhan cinayetine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. HSK tarafından yayımlana mesajda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.