Molotoflu saldırıya kırmızı bülten

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ile dedesine ait eve molotof kokteyli ile saldıran iki çocuk tutuklandı. Azmettirici Orhan Kalafoğlu ile bağlantısı tespit edildiği için gözaltına alınan E.U. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen azmettirici Orhan Kalafoğlu'nun yakalanması için ise kırmızı bülten çıkarıldı. Şüphelilerin azmettirici ile 10'ar bin TL karşılığında anlaştıkları ve peşinat olarak 5'er bin TL aldıkları ortaya çıktı.Siyah giyimli iki şüphelinin evin bahçesine kolonya şişesi içerisinde yanıcı, parlayıcı madde attığı ve yangın çıktığı belirtildi. Alınan ifadeler üzerine şüphelilerin 16-17 yaşlarında iki genç olduğu ve olay yerinden kaçtıkları öğrenilirken, saldırganların önceden bölgede keşif yaptıkları, vatandaşlara evi sordukları iddia edildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.