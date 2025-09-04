Türk Kızılay’dan Afganistan’a yardım eli

Türk Kızılayın, Afganistan'daki depremden etkilenenler için hazırlanan gıda ve hijyen kolisini askeri yardım uçağıyla ulaştıracağı bildirildi. Kızılaydan yapılan açıklamada, Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan yardım çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı. Afganistan'da bulunan delegasyonunu, Ankara'dan gönderdiği uzman personelle destekleyen Kızılayın, deprem bölgesinde yerelden temin ettiği gıda kolileri ve sıcak yemek dağıtımıyla Afganistan halkına insani yardım ulaştırdığı ifade edildi.