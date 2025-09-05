Haberler Gündem Haberleri ABD donanması Donald Trump'ın onayıyla harekete geçti: Kuzey Kore'ye gizli operasyon deşifre oldu!
ABD Donanması'nın Donald Trump'ın onayıyla Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği gizli bir operasyon deşifre oldu. New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD donanmasının 2019'da yürüttüğü başarısız istihbarat operasyonu sırasında Kuzey Koreli sivilleri taşıyan bir tekneye ateş açtığı ve teknedekilerin ölümüne neden olunduğu iddia edildi.

NYT'nin konuya ilişkin bilgi sahibi hükümet yetkilileri ve askeri personelin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk dönemindeki gizli bir operasyonun detayları ortaya çıkarıldı.

TRUMP ONAY VERDİ

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre, ABD donanmasına bağlı özel kuvvet birliği, Şubat 2019'da Washington ve Pyongyang liderlerini buluşturan Hanoi Zirvesi'nden hemen önce Trump'ın onayıyla bir istihbarat operasyonu için görevlendirildi.

STRATEJİK HEDEFE DİNLEME CİHAZI

Kuzey Kore topraklarındaki stratejik bir hedefe, ülkenin lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için dinleme cihazı yerleştirmesi gereken özel birlik, aylar süren provaların ardından bir büyük nükleer denizaltı ve iki diğer küçük denizaltıyla 2019'un ilk haftalarında harekete geçti.

Dinleme cihazını yerleştirecekleri hedefe yaklaştıklarında denizaltılardan inen ABD askerleri, yüzerek çıktıkları ve ıssız olduklarını düşündükleri kıyıda karşıdan gelen bir teknenin ışıklarıyla karşılaştı.

ABD ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Planlarının Kuzey Kore makamlarınca anlaşıldığından endişe duyan ABD askerleri, yanlarında taşıdıkları tüfeklerle tekneye ateş açtı.

Olayın ardından kontrol amacıyla Kuzey Kore'ye ait tekneye çıkan askerler, mürettebat dahil herkesin öldüğünü ancak yanlarında silah ya da üniforma bulunmadığını gördü.

Dinleme cihazının yerleştirilemediği operasyon kamuoyundan gizli tutuluyor. Yetkililer, operasyon öncesinde ve sonrasında Kongre'ye bilgi vermeyen Trump yönetiminin yasayı ihlal ettiğinden şüpheleniyor.

