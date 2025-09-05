ABD donanması Donald Trump’ın onayıyla harekete geçti: Kuzey Kore’ye gizli operasyon deşifre oldu!

STRATEJİK HEDEFE DİNLEME CİHAZI

Kuzey Kore topraklarındaki stratejik bir hedefe, ülkenin lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için dinleme cihazı yerleştirmesi gereken özel birlik, aylar süren provaların ardından bir büyük nükleer denizaltı ve iki diğer küçük denizaltıyla 2019'un ilk haftalarında harekete geçti.

Dinleme cihazını yerleştirecekleri hedefe yaklaştıklarında denizaltılardan inen ABD askerleri, yüzerek çıktıkları ve ıssız olduklarını düşündükleri kıyıda karşıdan gelen bir teknenin ışıklarıyla karşılaştı.