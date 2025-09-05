AK Parti’den Ankaralılara müjde: Merakla beklenen proje için ilk kazma 2026’da vuruluyor

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği istişare toplantısından Ankara için önemli müjdeler çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın yanı sıra ilçe başkanları ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda, başkente kazandırılacak projeler ele alındı. Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'ndan YHT Gar - Etlik Şehir Hastanesi uzatma hatlarına kadar birçok proje görüşülerek onay süreçleri değerlendirildi.
Bakanlık, bugüne kadar Ankara'da 80,5 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete sundu. Devam eden etüt çalışmalarıyla birlikte toplam 60,3 kilometrelik yeni raylı sistem hattı da hayata geçirilecek. Yeni projelerle birlikte Ankara'nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artması hedefleniyor.
Toplantının ile ilgili açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şunları kaydetti:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Ankara'mıza kazandırılacak projeleri, yatırımları ve hizmetleri değerlendirdik. Özellikle Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için 2025 yılı bitmeden projenin tamamlanmasını, 2026'da ihalesinin yapılmasını ve ilk kazmanın vurulmasını hedefliyoruz. Ankara'mızı her alanda daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Değerli katkıları ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."
Projelerin Ayrıntıları ise şöyle:
Esenboğa Havalimanı Metro Hattı
Güzergâh Uzunluğu: 30,5 km
İstasyon Sayısı: 9
Ankara şehir merkezini Esenboğa Havalimanı'na bağlayacak olan hat, yolculara hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlayacak. Başkent'in en önemli ulaşım eksiklerinden biri giderilmiş olacak.
M2–M3 Bağlantı Hattı (Ümitköy–Turgut Özal)
Güzergâh Uzunluğu: 18,6 km
İstasyon Sayısı: 9
Çayyolu metrosu (M2) ile Batıkent–Sincan metrosu (M3) arasında doğrudan bağlantı kuracak. Böylece iki hat arasında kesintisiz seyahat imkânı doğacak ve yolcu yoğunluğu azalacak.
YHT Gar - Etlik Şehir Hastanesi - Ovacık Depo Sahası Bağlantısı
Güzergâh Uzunluğu: 11,2 km
İstasyon Sayısı: 9
Yüksek Hızlı Tren Garı ile Ovacık bölgesinde planlanan depo sahası arasında metro bağlantısı kurulacak. Hem yolcu taşımacılığına katkı sağlayacak hem de bakım-onarım altyapısını güçlendirecek.
Toplantıda alınan kararlarla Ankara'nın ulaşım altyapısının daha modern, hızlı ve konforlu hale gelmesi için önemli adımlar atılmış oldu.