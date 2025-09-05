AK Parti’den Ankaralılara müjde: Merakla beklenen proje için ilk kazma 2026’da vuruluyor

Bakanlık, bugüne kadar Ankara'da 80,5 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete sundu. Devam eden etüt çalışmalarıyla birlikte toplam 60,3 kilometrelik yeni raylı sistem hattı da hayata geçirilecek. Yeni projelerle birlikte Ankara'nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artması hedefleniyor.

Toplantının ile ilgili açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Ankara'mıza kazandırılacak projeleri, yatırımları ve hizmetleri değerlendirdik. Özellikle Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için 2025 yılı bitmeden projenin tamamlanmasını, 2026'da ihalesinin yapılmasını ve ilk kazmanın vurulmasını hedefliyoruz. Ankara'mızı her alanda daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Değerli katkıları ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."