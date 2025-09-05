Bakan Güler, Konya’da Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezini açtı

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Konya'da Hava Savunma Komutanlığındaki Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Güler, daha sonra, Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in yanı sıra şehit Üsteğmen Emre Kargın'ın ailesi yer aldı.