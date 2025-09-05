Bakan Kurum: 11 ilde bir ‘çevre ve şehircilik devrimi’ yapıyoruz

"ŞEHİRLERİMİZ HER ALANDA TOPYEKUN AYAĞA KALKIYOR"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde kentlerin kimliğini yansıtan yatay mimari esaslı şehirciliğin hayata geçirildiğine vurgu yaptı: Burada yükselen sadece konutlar değil; şehirlerimiz her alanda topyekun ayağa kalkıyor. İnşallah vatandaşımız huzur ve güven içerisinde bu konutlarda, bu iş yerlerinde yaşayacaklar. Onların duasını aldığımızda, mutluluğuna ortak olduğumuzda bizim için de en büyük kazanç budur.

Bakan Kurum, Malatya ziyaretinde yapımı tamamlanan yeni valilik binası ve meydan ile inşası devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda incelemeler yaptı.