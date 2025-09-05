Bakan Kurum: 11 ilde bir ‘çevre ve şehircilik devrimi’ yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni" öncesi Malatya'da basın açıklaması yaptı. Bakırcılar Çarşısı'nda konuşan Bakan Kurum, Bakıcıların yanı sıra Tarihi Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve Yüzüncü Yıl ticaret merkezlerini kısa sürede inşasının tamamlanacağını söyledi.
"YARIN 453 BİN YUVANIN, YÜZDE 70'İNİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"
Yarın Malatya'nın tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Kurum, "Bu manada hakikaten yarın bizim için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli anlamlar içeriyor. Çünkü teslim edeceğimiz 300 bininci konutla birlikte afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70'ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız. Bu şu demek oluyor, her 3 depremzede kardeşimizden 2'sinin evini 2 yılda teslim etmiş olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi de yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini, iş yerlerini teslim ediyor olacağız" şeklinde konuştu.
"BU GAYRET VE BAŞARI HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"
Depremzedelere konutlarını bir an önce teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi: Ülkemizle, devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki; şu an dünya üzerinde, 2 yılda 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, eş zamanlı 3 bin 481 şantiyede çalışacak, 200 bin mimarı, mühendisi, işçisiyle bu kadar kısa zamanda bu inşaatları bitirecek başka bir devlet yoktur. Emin olun dünyada bu mücadeleyi yapacak Türkiye'den başka bir ülke de yoktur. Saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir. Bu gayret, bu başarı her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı, devletimizin ve milletimizin başarısıdır. Biz herkesin, bu başarıya ortak olmasını ve milletimizin bu mutluluğunu paylaşmasını istiyoruz. Ben; milletimize bu güzellikleri yaşatmak için gece gündüz mücadele eden tüm ekip arkadaşlarıma, valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve en çok da bize inanan aziz milletimize çok teşekkür ediyorum.
YARIN 12 OKUL AÇILIYOR
"Bugün 11 ilimizde sadece konut üretimi değil; her anlamda 'çevre ve şehircilik devrimi' yapıyoruz" ifadesini kullanan Bakan Kurum, çarşıları, okulları, camileri, park-bahçeleriyle yeni yaşam alanları kurduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığınca 56 okul inşa edildiğini ifade eden Bakan Kurum, "85 okulumuzun da inşası olanca hızıyla devam ediyor. İnşallah yarın 12 okulumuzun açılışını da konutlarımızla, altyapı projelerimizle birlikte tamamlıyor olacağız" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN ÇEVRE UZUNLUĞU KADAR ALTYAPI ÇALIŞMASI
Bakan Kurum, konuşmasında deprem bölgesinde yürütülen altyapı çalışmalarına da dikkat çekti: Bu kapsamda 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapıyı da şehirlerimize kazandırıyoruz. Bu kapsamda atık su, yağmur suyu, içme suyu hatlarını yenileniyor ve şehirlerimizin geleceğini de inşa ediyoruz. Yine Malatya'da 2 ayda bitirdiğimiz meydan projesi gibi onlarca projeyi bitirdik ve milletimizin hizmetine sunduk.
"ŞEHİRLERİMİZ HER ALANDA TOPYEKUN AYAĞA KALKIYOR"
Bakan Kurum, deprem bölgesinde kentlerin kimliğini yansıtan yatay mimari esaslı şehirciliğin hayata geçirildiğine vurgu yaptı: Burada yükselen sadece konutlar değil; şehirlerimiz her alanda topyekun ayağa kalkıyor. İnşallah vatandaşımız huzur ve güven içerisinde bu konutlarda, bu iş yerlerinde yaşayacaklar. Onların duasını aldığımızda, mutluluğuna ortak olduğumuzda bizim için de en büyük kazanç budur.
Bakan Kurum, Malatya ziyaretinde yapımı tamamlanan yeni valilik binası ve meydan ile inşası devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda incelemeler yaptı.