Giriş Tarihi: 5.9.2025 15:09

CHP İstanbul il kongre iptal ve ceza davası Ankara’ya gönderildi

CHP'nin İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve “oylamaya hile karıştırma” suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyaları Ankara’ya gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı. Davaname, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirilmiş ve 3 Ekim'e duruşma günü verilmişti.

ANKARA CEZA VE HUKUK DAVASI DOSYALARINI İSTENDİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etmişti.

DOSYALAR GÖNDERİLDİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaları talep üzerine Ankara'daki mahkemeye gönderdi.

