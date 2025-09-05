İsrailli emekli albaydan çarpıcı Türkiye itirafı: Onlarla savaşmaya hazır değiliz, Türk ordusu muazzam güçlü!

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken bölgede yaşanan son gelişmeler "Türkiye ve İsrail'i askeri yönden karşı karşıya getirir mi?" sorusu İsrail medyasında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İsrail ordusunda görev yapmış emekli albay Eran Lerman, TV7 kanalında yayınlanan Jerusalem Studio programında konuştu ve bu soruya ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

Türkiye ile olası bir savaş senaryosuna dair kritik açıklamalarda bulunan Lerman, İsrail'in Türk ordusuyla savaşa kesinlikle hazır olmadığını ve bu ihtimalden kaçınmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRK ORDUSUNA KARŞI HAZIR DEĞİLİZ"

Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü (JISS) Direktörlüğü'ndeki Lerman, program sunucusunun Türkiye'yi işaret ederek sorduğu "F-16 savaş uçaklarını kullanan Batılı bir orduyla bu tablo nasıl olur?" sorusuna yanıt verdi.

Lerman, "İsrail ordusu, NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk ordusunun büyüklüğünde bir güçle savaşa kesinlikle hazır değil. Umarım asla bu noktaya gelmeyiz. Donanma konusunda bizim sınırlı ama cesur yeteneklerimiz, Türk donanmasıyla kıyaslanamaz." dedi.

İsrail donanmasının küçük ama yetenekli olduğunu ve hava kuvvetlerinde üstünlük sağlayabileceğini iddia eden Lerman, Türk Kara Kuvvetleri için "muazzam" değerlendirmesinde bulundu ve "Onlarla karşı karşıya gelmemeyi dilemeliyiz" ifadesini kullandı.

"TÜRK İHA'LARI BÖLGEDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"

Türkiye'nin gelişmiş askeri sanayisine dikkat çeken Lerman, Türkiye'nin savunma sanayii ve özellikle Bayraktar İHA'larının bölgedeki dengeleri kökten değiştirdiğini belirtti.

Lerman, yerli ve milli Bayraktar İHA'larına ilişkin şöyle konuştu:

"İHA'ları en iyiler arasında yer alıyor. Bayraktarlar, Hafter'in doğudan gelen saldırılarına karşı Libya'nın doğusunda ve batısında rejimin ayakta kalabilmesine önemli katkı sağladı" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki olası bir çatışmanın daha çok Suriye'de vekalet savaşı şeklinde yaşanabileceğini öne süren Lerman, bu nedenle ABD ve Avrupa üzerinden Türkiye'ye siyasi ve ekonomik baskı yapılmasına başvurabileceklerini vurguladı.

Türkiye'nin çok gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Lerman, "Böyle bir savaşa girmekten kaçınmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.