Koltuğu kaybetme korkusuyla saldırıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediyelerin rüşvet çarkına ilişkin herhangi bir ihraç işlemi yapamamasına rağmen mutlak butlan kararı çıkma olasılığını düşünerek CHP'li bazı isimleri ihraç etmeye yönelmesi CHP'deki demokrasi söyleminin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha ortaya koydu. Bazı CHP'li isimler, Özel'in ve yönetimin "ihraç" kararı alınmasına yönelik hamleleri koltuk kaybetme korkusundan kaynaklandığını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması sonrasında Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetimin görevlendirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herhangi bir savunma bile almadan ihraç etme kararı alması CHP'li isimler tarafından tepki çekti. Bunun üzerine Özel'in "İhraç ettik" dediği Tekin'den bir gün sonra savunma talep edildi. Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" açıklamasında bulunurken, Özel'den randevu talep edeceğini söyledi. Özel ise, 'yeni il başkanı' sıfatıyla bunu yapmayacağını açıkladı. Özel'in "Binaya giremezler" sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin ise, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özel'in, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde görevlendirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç edeceğine yönelik açıklamasına tepki gösteren eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş da Özel'in hedefi oldu. Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin kuruluna şikâyet dilekçesi sunuldu.