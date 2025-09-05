KYK yurtları 1 milyon öğrenciye yuva olacak

Üniversite öğrencileri için sonuçların açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin ardından şimdi sıra kalacak yer ayarlamaya geldi. 1 milyonluk yatak kapasitesine sahip Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurtları ise öğrenciler için en avantajlı seçenek. Farklı şehirde üniversite kazanan öğrenciler için en önemli ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacının büyük çoğunluğunu KYK yurtları karşılıyor. 81 il, 269 ilçe ve KKTC'de toplam 877 yurtta 1 milyon yatak kapasitesiyle yeni öğrencilerini bekleyen KYK yurtlarında gençlerin barınma ihtiyaçlarının yanı sıra beslenme ihtiyaçları da karşılanıyor. Yurt yemekhanesinde her gün çıkan kahvaltı ve akşam yemek ücretleri de Bakanlık tarafından karşılanıyor.

2024'te 34 milyar 13 milyon 831 bin liralık beslenme yardımı sağlandı. 6 Eylül'e kadar alınacak başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Öte yandan öğrenciler, okul harçlıklarını da yine yurtlarında çalışarak çıkarma imkânı buluyor. Gençler, "Yurt-Time Spor Projesi" ile hem spor faaliyetlerine katılıyor hem de kaldıkları yurtta yarı zamanlı çalışma imkânı buluyor. Projeye katılan öğrenciler, kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı, eğitim, idari işler, teknik destek, sosyal medya yönetimi ve spor salonu düzenlemeleri gibi 26 farklı alanda görev yapabiliyor. Yurt Time Projesinden 3 yılda yaklaşık 40 bin öğrenci yararlandı.