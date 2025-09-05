Maaşlarını alamayan işçiler, belediye önünde eylem yaptı

İzmir Konak Belediyesi'nde mali yapı çöktü. CHP'li belediyenin Basmane semtindeki hizmet binasının önünde neredeyse eylemsiz gün geçmiyor. Geçtiğimiz hafta memurların 1 gün süreyle iş bırakmasının yankıları sürerken bu sefer de işçiler ayaklandı. Konak Belediyesi'ne bağlı Mer-Bel A.Ş'de çalışan işçiler maaşları tam yatmayınca belediye önünde oturma eylemi yaptı. Sendikadan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada geciken işçi maaşları ve diğer ödemeler nedeniyle çalışanların büyük mağduriyet yaşadığı belirtildi. Açıklamada, Mer-Bel işçisinin çalışarak ve hizmet üreterek belediyeye ve Konak Halkına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtilerek, "Aynı hassasiyetle belediye işverenin de sorumluluğunu yerine getirmesini ve alacaklarımızı eksiksiz ve zamanında yatırmasını istiyoruz. Bizler alın terinden ve emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçileriz ve o alın teri kurumadan da ücretlerimizi istiyoruz" ifadelerine yer verildi.