Haberler Gündem Haberleri Şaibeli kurultay davasında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 5.9.2025

Şaibeli kurultay davasında yeni gelişme

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Şaibeli kurultay davasında yeni gelişme
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal edilen CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti. CHP'nin 38. İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından CHP İl Başkanı Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmış, görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirilmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şaibeli kurultay davasında yeni gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz