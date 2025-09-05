SDG’nin süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyiz

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesinin Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir. SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğiz ve Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Kaynaklar, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında gerçekleştirilen MSB basın bilgilendirme toplantısı sonrası şu bilgileri paylaştı: SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir. SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtildi.