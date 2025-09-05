Sivas Kongresi’nin 106’ncı yıldönümü kutlandı

Manda ve himayenin reddedildiği, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği, günümüzde Kongre Müzesi olarak kullanılan binada, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması yapıldı. Devlet tiyatrocuları tarafından gerçekleştirilen canlandırmada 'mandaya hayır' dendi. Kongre Müzesi Bahçesi'ndeki törende Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Bozdağ, "19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin vatan ve millet sevdasının tercümanı, lideri olmuş, bu millet de tercümanının, liderinin arkasından 'Ya şehit ya gazi olurum.' diyerek, 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla yollara düşmüştür. Bu büyük, bir arada çarpan sineleri hiçbir top sindiremez, hiçbir düşman yenemez. 'Manda ve himaye kabul edilemez' anlayışı sadece lafta değil, cennete koşar gibi şehitliğe ve gaziliğe koşmuş ceddimizin kanlarıyla imzalanmış, dünyaya Sivas'tan ilan edilmiştir. Hiçbir çılgın bu millete zincir vuramamıştır bundan sonrada vuramayacaktır" dedi.