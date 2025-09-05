SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Kongresi iptal kararı sonrası atanmıştı: Hasan Babacan heyetten çekildi!

Son dakika haberi! İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atadığı 'Geçici Kurul'da bulunan Hasan Babacan, Özgür Çelik ve Ali Mahir Başarır ile görüşmesinin ardından heyetten çekilme kararı aldı.

GÜRSEL TEKİN: GÖREVE BAŞLADIK

Gürsel Tekin bugün yaptığı görüntülü açıklamada, "Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapan İstanbul'da da 3 buçuk yıl görev yapan insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık" demişti...