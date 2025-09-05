Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul üniformaları açıklaması: "Kayıt sırasında zorunlu bağış yok!"

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık." dedi.

Bakan Tekin, "Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik" ifadelerini kullandı.

'KAYIT SIRASINDA BAĞIŞ YOK'

Bakan Tekin, kayıt sırasında zorunlu bağış durumunun olmadığını kaydetti.

OKUL ÜNİFORMALARI AÇIKLAMASI!

Bakan Tekin, okul üniformaları konusunda, "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik. Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." dedi.