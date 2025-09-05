Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul üniformaları açıklaması: "Kayıt sırasında zorunlu bağış yok!"
Giriş Tarihi: 5.9.2025 10:54 Son Güncelleme: 5.9.2025 11:03

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul üniformaları açıklaması: "Kayıt sırasında zorunlu bağış yok!"

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz." dedi.

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık." dedi.

Bakan Tekin, "Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, kayıt sırasında zorunlu bağış durumunun olmadığını kaydetti.

Bakan Tekin, okul üniformaları konusunda, "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik. Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." dedi.

