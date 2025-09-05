Su tasarrufu artırılmazsa ciddi sorunlar kapıda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nde yaşanan su seviyesi düşüşü nedeniyle sıkı tedbirler alınacağını açıkladı. Marmara Bölgesi'nde son dönemde yağışların ortalamanın yüzde 95 altında gerçekleştiğini belirten Sakallıoğlu, Sakarya'nın bu yıl yalnızca 244 milimetre yağış aldığını, bu rakamın yıllık ortalamanın oldukça altında olduğunu vurguladı. Kuraklığın yanı sıra artan su tüketiminin Sapanca Gölü'nün seviyesini hızla düşürdüğünü söyleyen Sakallıoğlu, özellikle tarımsal faaliyetler ve turizm sezonunun su tüketimini ciddi ölçüde artırdığını dile getirdi. Sakallıoğlu, sosyal sorumluluk projeleri ve denetimlere rağmen tasarrufun yeterli seviyede olmadığını ifade etti.

DENETİMLER YETERLİ OLMADI

SASKİ, 2025 yılında tespit edilen 5 bin 343 kaçak su kullanımı ile yaklaşık 680 bin metreküp suyu koruma altına aldı. Ayrıca, şebeke yenileme çalışmaları ve yeraltı suyu kaynaklarının devreye alınmasıyla su kaybı azaltılıyor. Sakallıoğlu, "Kriz yönetimine geçtik, suyu tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi. Sakarya ve Kocaeli'nin ortak su kaynağı Sapanca Gölü için su fiyatlarında artış planlanırken, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla Mayıs 2024'te yüzde 20 indirim yapılmıştı.