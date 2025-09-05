Vali Gül: “Suç çetelerine operasyon sayımız yüzde 18 arttı”

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılının ilk 8 ayında meydana gelen asayiş olaylarının verilerini paylaştı. Emniyet Verileri Aylık Değerlendirme toplantısına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 2025 yılının ilk 8 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de katıldı.

'YAKALANAN ŞAHIS SAYISI BİN 237 OLDU'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın ilk 8 ayına baktığımızda geçen senenin aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli suçlarda azalmanın devam ettiğini, aydınlatma oranımızın da yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da olay sayıları azalmaya aydınlatma oranımız artmaya devam ediyor. Özellikle kapkaç, otoda hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarında yüzde 50 civarında düşüşler söz konusu. 2025 yılının ilk 8 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 11 bin 730 olurken tutuklama sayısı yüzde 145 artışla bin 890 oldu. Bu yılın ilk 8 ayında suç çetelerine karşı operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Yakalanan şahıs sayısı bin 237 oldu. 42 milyar 470 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Yine, 2024'ün aynı dönemine göre kurşunlama olayları yüzde 45 azaldı. Haksız ve kanunsuz kazanca karşı mücadele ettiğimiz kaçakçılık; 2025 yılının ilk 8 ayında operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehdit eden ve merdiven altı üretimle ölüme davetiye çıkaran 308 bin litre sahte ve kaçak alkole el konuldu. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta ele geçirilen kaçak ürünlerle 1,5 milyar liradan fazla vergi kaybı önlendi. Suç ve terör örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçildi" dedi.

'ŞÜPHELENDİĞİMİZ HER DURUMU 112'YE BİLDİRELİM'

Vali Gül, "Uyuşturucu imal edenlere ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırdık. Aynı zamanda, ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 124 arttı, yakalanan kenevir miktarı ise 3,5 katına çıktı. 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projemizle bilinçlendirdiğimiz annelerimizin sayısı, geçen yıla oranla 2 katını aştı. Bu zorlu mücadelede devletimizin yanında olan her bir vatandaşımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve medyamıza yürekten teşekkür ediyorum. Siber Vatan olarak adlandırdığımız dijital alanda, terör propagandası ve finansmanından yasadışı bahse, çevrimiçi çocuk istismarından bilişim dolandırıcılığına kadar her türlü suç ve suçluya karşı 7 gün 24 saat operasyonlarını sürdürüyor. Rakamlara baktığımızda siber suç ve suçlularla mücadelemizde her ay başarımız artıyor. Nihai hedefimiz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması. Ancak, bu sadece polisiye tedbirlerle mümkün değil. Bu noktada en etkili çözüm, toplumsal farkındalık. Hemşehrilerimizden ricam, şüphelendiğimiz her durumu 112'ye bildirelim, yetkili kurumlarımızla paylaşalım" dedi.

'MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLER İÇİN PARK ALANLARININ BELİRLENMESİNİ İSTEDİK'

Vali Gül, "Önümüzdeki hafta okulların açılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluk daha da artacak. Bu sebeple akıcı ve güvenli ulaşımın sağlanması, özellikle okulların açık olduğu dönemlerde daha büyük önem taşıyor. Bu sebeple ek tedbirler aldık. İstanbul'un her noktasında denetim ve önlemlerimizi artırdık. Yeri gelmişken trafikle ilgili aldığımız şu kararları sizler aracılığıyla paylamak istiyorum. Bildiğiniz gibi motosiklet ve motorlu bisikletler ulaşımı kolaylaştırması ve ekonomik avantajlarından dolayı gün geçtikçe trafikte daha fazla yer alıyor. Bu durum, park yeri sorunlarını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yaya ve trafik akışını olumsuz etkiliyor. Bu sebeple motosiklet ve motorlu bisikletler için belediyelerimizce trafik akışını etkilemeyecek şekilde park alanlarının belirlenmesini istedik. Bu araçların kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara giriş yapmasına kesinlikle müsaade edilmemesi kararlarını aldık.Ayrıca; son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısının arttığına şahit oluyoruz. Bu durum; çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını ve vatandaşlarımızın sahillerden yararlanma haklarını olumsuz etkiliyor. Bu sebeple, ilimizde karavan park yeri olabilecek alanları belediyelerimizin tespit etmelerini ve bu konuda gerekli çalışmaları bir an önce tamamlamalarını istedik. Belirlenen resmi karavan alanları dışında karavan park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi kararını aldık" ifadelerini kullandı.

'11 KASIM'DA ZARAR GÖREN ALANLARI AĞAÇLANDIRACAĞIZ'

Orman yangınlarından zarar gören alanların ağaçlandırılacağını da ifade eden Vali Gül, "Yangın riskini en aza indirmek, ormanlık alanlarımızı korumak için; 23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar, piknik ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişi ve buralarda ateş yakmayı yasaklamıştık. Ayrıca karadan ve havadan denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Alınan tüm bu önlemlere rağmen bu yıl çıkan 71 orman yangınında 216 hektar ormanlık alan zarar gördü. Önceki yıllarda yangından zarar gören ormanlık alanların tamamını nasıl ağaçlandırdıysak bu yıl zarar gören alanları da 11 Kasım'da, Milli Ağaçlandırma Günü'nde inşallah hep birlikte ağaçlandıracağız. Orman yangını riskinin devam ettiği bu dönemde bütün vatandaşlarımızdan istirhamım, lütfen alınan kararlara uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

"OKULLARIN AÇILMASINDAN DOLAYI İSTANBUL'UN HER NOKTASINDA EK TEDBİRLERLE DENETİM VE ÖNLEMLERİMİZİ ARTTIRDIK"

Okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çeken Vali Gül, "Hassasiyetle takip ettiğimiz başlıklardan bir diğeri şehrimizin güvenliğinin bir parçası olan trafik. Önümüzdeki hafta okulların açılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluk daha da artacak. Bu sebeple akıcı ve güvenli ulaşımın sağlanması, özellikle okulların açık olduğu dönemlerde daha büyük önem taşıyor. Bu sebeple ek tedbirler aldık. İstanbul'un her noktasında denetim ve önlemlerimizi artırdık. Bütün gayemiz; her bir evladımızın evinden okuluna, okulundan evine, vatandaşlarımızın evinden işine, işinden evine güvenle gidip gelmesini sağlamak" dedi.