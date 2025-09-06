Ayşenur ölümünün birinci yıldönümünde mezarı başında anıldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

FİLİSTİN POŞUSU TAKTILAR

Ölümünün birinci yılında Ayşenur Ezgi Eygi mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, Eygi'nin akrabaları, Didim İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'den yaşayan arkadaşları ile aile yakınları katıldı. Eygi'nin arkadaşları mezarına Filistin poşusu bırakırken, baba Mehmet Suat Eygi ile Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali mezar başında birlikte dua etti.

KURAN'I KERİM OKUNDU

Anma programı kapsamında İlçe Müftülüğü personelince Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Müftü Refik Ali Demirel eşliğinde dualar edildi. Duygusal anlar yaşayan baba Mehmet Suat Eygi gazetecilere artık konuşacak bir şey kalmadığını dile getirerek röportaj vermek istemedi. Anma programı sonunda mezarlık çıkışında hayır yapıldı.