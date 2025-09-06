Başkan Demirbaş’tan fondaş medyaya tepki: Mansur Yavaş, 6 yıldır Çubuk’a gelmedi bir çivi çakmadı!

Çubuk'ta 17. Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali tüm coşkusuyla devam ederken, festivalin simgesi haline gelen salatalık heykeli üzerinden yapılan eleştiriler ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın festivale davet edilmediği iddiaları tartışma yarattı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gündeme dair sert açıklamalarda bulunarak hem eleştirilere yanıt verdi hem de Yavaş'ın Çubuk'a yönelik hizmet eksikliğini dile getirdi.

Festivalin başarısını gölgelemek isteyen fondaş medyaya tepki gösteren Demirbaş, "Biz salatalığımızdan utanmıyoruz. Hamdolsun, insanlar buradan ekmeğini kazanıyor. Bu bizim tescilli değerimiz. Kimse buna gölge düşüremez" dedi.