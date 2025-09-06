Başkan Demirbaş’tan fondaş medyaya tepki: Mansur Yavaş, 6 yıldır Çubuk’a gelmedi bir çivi çakmadı!

Çubuk'ta 17. Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali tüm coşkusuyla devam ederken, festivalin simgesi haline gelen salatalık heykeli üzerinden yapılan eleştiriler ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın festivale davet edilmediği iddiaları tartışma yarattı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gündeme dair sert açıklamalarda bulunarak hem eleştirilere yanıt verdi hem de Yavaş'ın Çubuk'a yönelik hizmet eksikliğini dile getirdi.
Festivalin başarısını gölgelemek isteyen fondaş medyaya tepki gösteren Demirbaş, "Biz salatalığımızdan utanmıyoruz. Hamdolsun, insanlar buradan ekmeğini kazanıyor. Bu bizim tescilli değerimiz. Kimse buna gölge düşüremez" dedi.
"BİZ SALATALIĞIMIZDAN UTANMIYORUZ"
Festivalin başarısını gölgelemek isteyen çevrelere tepki gösteren Başkan Demirbaş, salatalık turşusunun Çubuk için hem ekonomik hem de kültürel bir değer olduğunun altını çizdi:
"Biz salatalığımızdan utanmıyoruz. Hamdolsun, insanlar buradan ekmeğini kazanıyor. Çubuk'un tescilli bir değeri var ve bu bizim gururumuz. Burada yüzlerce aile, üretici bu işten geçimini sağlıyor. Kimse bu değeri küçümseyerek festivalin coşkusunu gölgeleyemez."
"MANSUR YAVAŞ, 6 SENEDİR ÇUBUK'TA YOK"
Mansur Yavaş'ın festivale davet edilmediği yönündeki iddialara da yanıt veren Demirbaş, Yavaş'ın Çubuk'a kayda değer hiçbir hizmet sunmadığını belirterek şu sözleri sarf etti:
"Burası herkese açık bir festival, kapısı yok ki davetle gelsinler. Ama şu soruyu soruyorum: Mansur Bey 6 senedir Çubuk'ta bir esnafın yanında görüldü mü? Çarşıda, pazarda halkın arasında bulundu mu? Hiçbir esnaf 'Mansur Bey geldi, selam verdi' demiyor. Çubuk'a bugüne kadar bir çivi çakmamış birinin buraya gelmesinin ne anlamı var? Çubuk için hangi hizmetini anlatacak?"
"METRO'YU DA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YAPIYOR"
Çubuk'un en önemli ihtiyaçlarından birinin ulaşım olduğunu belirten Demirbaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yönelik hiçbir yatırım yapmadığını söyledi:
"Çubuk için metro diyorlar ama onu da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. ABB'nin Çubuk'ta yaptığı tek bir büyük proje yok. Bir metre yeşil alan, bir spor salonu, gençlere bir alan, hiçbir şey yok. Bu şehir 100 bin nüfuslu bir üniversite şehri. Vatandaş altyapı, üstyapı, imar düzenlemeleri, park, spor tesisleri bekliyor. Ama Mansur Yavaş bu beklentilere karşılık vermedi."
"FESTİVAL HERKESE AÇIK, AMA HİZMET YAPANA DAHA ÇOK AÇIK"
Demirbaş, Çubuk'un kapısının herkese açık olduğunu vurgularken, esas beklentinin hizmet olduğunu dile getirdi:
"Burası herkese açık. Festivalimiz tüm Türkiye'ye davetlidir. Ama özel bir davet göndermedik, zaten billboardlardan duyurular yapıldı. Gelen geliyor, vatandaşımız coşkuyla katılıyor. Bizim tek beklentimiz Çubuk'a hizmet edilmesi. Hizmet yapana, bu şehre değer katana kapımız sonuna kadar açık. Mansur Yavaş da önce hizmet etsin, ondan sonra gelsin."