Başkentte skandal: Ankara Büyükşehir Belediyesi logosuyla pagan ayini

TEPKİLER ÜZERİNE SAVUNMA GELDİ

Tepkilere rağmen etkinliği düzenleyen TTA Grup, internet sitesinde organizasyonu "Binlerce yıllık tarihimizin izlerini taşıyan, Türk kültürünü geleceğe taşıyacak bir etkinlik" sözleriyle savundu. Ancak kamuoyunda oluşan kanaat, CHP'li ABB'nin destek verdiği bu etkinliğin Türk kültürünü yozlaştırdığı ve gençlere yanlış bir kimlik algısı aşılamaya çalıştığı yönünde oldu.