Bu dava siyası değil

Giriş Tarihi: 6.9.2025

Beykoz Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm tutukluların tahliyesine karar verdi. Duruşma savcısı, Köseler ve 4 sanığın tutukluluğunun devamını, 1 sanığın tutuklanmasını talep ederken; 7 sanığın tahliyesini istedi. Köseler mahkemedeki savunmada davanın "siyasi olmadığını" vurguladı. Mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti. 26 sanık "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılanıyordu. SABAH
