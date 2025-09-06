Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı’ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı!
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da soykırımcı İsrail askerleri tarafından hedef alınarak canice katledilen, Ayşenur Ezgi Eygi için bir anma mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, “Türkiye bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir.” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından 6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da soykırımcı ve katil İsrail askerleri tarafından hedef alınarak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefatının yıl dönümünde bir anma mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, "6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir." İfadelerine yer verildi.

