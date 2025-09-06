İzmir’e 1.8 milyarlık kredi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ESHOT yatırımlarında kullanmak üzere 1 milyar 840 bin TL'lik kredi kullanma başvurusunu onayladı. Onay büyükşehir belediyesinde büyük sevinçle karşılandı. Onayla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT yatırımları için ulusal bankalardan 1.8 milyar liralık kredi kullanabilecek. Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınında yanan evlerin yerine yenisinin yapılması için başlatılan çalışma kapsamında temel atma törenine katılmış, yangında evlerini kaybeden vatandaşlarla bir araya gelmişti. Bakan Kurum, bölgede incelemelerde bulunup felaketin yaralarının en kısa sürede sarılacağı sözünü vermişti. İZBB Başkanı Cemil Tugay, Valilikte Bakan Kurum ile görüşmüş, başta Harmandalı'na geçici olarak çöp dökümü olmak üzere birçok konuda destek istemişti. Buluşma sonrası Bakan Kurum'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ESHOT yatırımlarında 1.8 milyar liralık kredi kullanma talebine onay vermesi kentte büyük sevinçle karşılandı.