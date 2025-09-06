MHP’li Yıldız’dan komisyon’a İmralı önerisi

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'da bulunan teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi gündeme geldi. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8'inci toplantısını önümüzdeki hafta yapacak ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyecek. DEM Parti başta olmak üzere komisyonun, şehit ailelerinden gazilere, barolara kadar toplumun tüm kesimlerini dinlemesi kapsamında teröristbaşı Öcalan ile görüşmesine dönük öneri gelmişti. DEM Parti, daha önce düzenlenen toplantılarda komisyondan oluşturulacak karma heyetin İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmesini dile getirmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da bu yönde bir öneri geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, terör örgütü kurucusu Öcalan'ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesinin bir zaaf oluşturmayacağını belirtti. Yıldız'dan gelen bu önerinin önümüzdeki günlerde komisyon gündeminde ele alınması bekleniyor.