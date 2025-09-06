Okul kaydında zorunlu bağış isteyeni bildirin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda eğitim süresi, eğitimde yapay zeka kullanımı, okul kayıtları gibi konularda açıklamalarda bulundu. Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1 Eylül itibarıyla başladığını kaydederek, "Biz bu yılı 'Her çocuğumuz bir fidan ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatmak istedik. Pazartesi günü itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız eğitim öğretim yılımızın açılışını yapacak ve biz de bu yıl içerisinde bu iki ana temayı yani aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istemiştik. İstanbul'da okullar ise pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verecek" diye konuştu. Tekin, velilerden kayıt için ücret istenmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Biz okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Velilerin, böyle uygulamalar varsa bize ulaştırmalarını istiyoruz. Bu uygulama bize ulaştığında ilgili arkadaşlarla gerekli görüşmeleri yapıyoruz, ihtiyaç duyulursa inceleme ve soruşturma süreçlerini yürütüyoruz" dedi. Özel okullara kayıt ödemesi hakkında, resmi ödeme kanalları üzerinden yapılması durumunda denetim yapabileceklerini bildiren Tekin, "Velilerimiz ödemeleri bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki biz de takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim" uyarısında bulundu.

DERS KİTAPLARIMIZI KULLANIN

Bakan Tekin, "Biz özel okullara da kitaplarımızı ücretsiz olarak gönderirken neden özel okullar ilave olarak ders kitabı ücreti adıyla velilerden kitap ücreti alıyorlar? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu yıl yönetmelikte bunu da hüküm altına aldık ve önümüzdeki ay özel okullarda böyle bir denetim yapılmasını da istedim. Ders kitaplarımızın özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasını ısrarla istiyoruz. Bu konuda da özel okullara yaptırım uygulayacağız" dedi. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştuğunu da belirterek, "Yasa yapıcılara öneride bulunmadan önce biz hükümet olarak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak bir karar almak durumundayız. O kararımızı aldığımızda kamuoyu ile paylaşırız" dedi. Tekin, MEB Bakanlık Yönetim Sistemi adlı yapay zeka destekli bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Her okul yöneticisi, kendi okuluyla ilgili bu anlamda yapay zeka destekli bir yönetim modülüne sahip olacak" dedi. AA