Ömer Çelik’ten Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında, 6 Eylül 2024'te İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefatının yıl dönümünde paylaşımda bulundu.
"Eygi'yi rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer veren Çelik, "İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anıyoruz" dedi.
