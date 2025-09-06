Şaibeli seçim tekrarlanacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde CHP'ye üye olan ve delege seçimlerinde oy kullanacak olan belediye personeline mobbing uygulandığı ve personele dağıtılan mühürlü zarflarla, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu listeye zorla oy verdirildiği ortaya çıkmıştı. SABAH'ın manşetiyle gündeme gelen skandal delege seçimleri iptal edildi. Seçimlerin 7 Eylül'de tekrarlanmasına karar verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen delege seçimlerinde Bandırma belediye personelinin belediyeye çağırılarak mobbing uygulandığı ve Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu listeye oy atmaları tembihlenmişti. Belediyeye ait araçlarla seçimlerin yapılacağı yere götürülen belediye personeline, otobüs içerisinde tek tek mühürlü zarflar verilmişti.

O anlar ise cep telefonuyla kaydedilmişti. SABAH'ın ele geçirdiği skandal görüntüler delege seçimlerine gölge düşürmüş ve seçimlerin iptali gündeme gelmişti. Yaşanan usulsüzlük iddiaları ve yapılan itirazları değerlendiren Bandırma İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin delege seçimlerinin iptaline karar verdi. Yapılan açıklamada, Bandırma CHP ilçe delege seçimlerinin 7 Eylül Pazar günü yeniden yapılacağı bildirildi. CHP Bandırma İlçe Başkanlığı da üyelerinin cep telefonlarına gönderdiği mesajda, "Delege seçimlerimiz, kırsal mahallelerde hariç 7 Eylül Pazar günü Kapalı Pazar yerinde tekrarlanacaktır." şeklinde bilgilendirme yaptı.





MİRZA'DAN GÜLDÜREN AÇIKLAMA

Skandal görüntüler ile ilgili olarak basın açıklaması yapan CHP'li Mirza, görüntülerin bir kurgudan ibaret olduğunu söyledi. Görüntülerde zarfları dağıtan kişinin belediyede çalışan bir personel olmasına rağmen algı yapmak için kurgu bir videonun çekildiğini ileri süren Mirza, "peki siz görüntülerdeki belediye çalışanıyla konuştunuz mu?" sorusuna, "CHP İl Başkanlığımızın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasını bekliyorum" diyerek cevap verdi.