Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından Çekmeköy'de bir restoranda boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Savcı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi. Eşi ve çocukları başta olmak üzere ailesi, yakınları ve meslektaşları da Kayhan'ın cenaze törenine katıldı. Kayhan'ın kızı Ece, cenaze merasiminde sinir krizi geçirdi, babasının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Başsavcı Vekili Burak Ceyhan, Anadolu Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu da cenaze törenine katıldı. Başsavcı Gürlek, namazda Kayhan'ın oğlu Deniz ile omuz omuza saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze arabasına binen Ece Kayhan, babasını elinde gül ile mezarlığa götürdü. Kayhan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.