Şehit eşi Ayşegül Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın araması bizi çok mutlu etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 2007 yılında Şırnak'ta görev yerine intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

MEKTUBU TESLİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyan Yayman, mektubu şehidin eşi 2 çocuk annesi Ayşegül Yılmaz'a teslim etti. Daha sonra Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit eşi Yılmaz ile görüştürdü.

TERÖR İNŞALLAH TAMAMEN BİTER

Şehit eşi Ayşegül Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonundan çok memnun olduğunu belirterek, "Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, devletimizin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Onların sürekli desteği zaten yanımızda hissediyoruz. Bizleri sürekli araması çok güzel bir duygu. Ben de terörsüz süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka aileler yanmasın, inşallah tamamen biter, devletimiz, milletimiz bu terörden kurtulur, temennimiz bu. Gönlümüz terörün bitmesinden yana. Allah Cumhurbaşkanı'mızın yardımcısı olsun" dedi.

ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da, "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, PKK'nın silahları bırakması ve kendini feshetmesidir. Bu bir devlet politikasıdır, şehitlerimizi rencide edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir adım atılmayacaktır ve inşallah bu sürecin sonunda Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin kardeşliği, birliği, beraberliği daha kuvvetli hale gelecektir. Türkiye bu terör belasından çok çekti, 50 yıldır maalesef terörlü mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki çalışmalarıyla çok önemli bir noktaya geldik" şeklinde konuştu.