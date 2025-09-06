YSK ‘kayyuma devam’ dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin il yönetimine ilişkin kararla ilgili itirazını reddetti. İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı ise kabul etti.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik ihtiyati tedbir kararı aldı. Bu kararın ardından Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde planladığı kongreleri iptal etti.Mahkeme kararını 'Tanımıyoruz' diyen Cumhuriyet Halk Partisi ise YSK'ya başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. Bunun üzerine YSK, CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararları ile İstanbul il yönetimi ile ilgili başvurularını görüşmek üzere dün 14.30'da toplandı.YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. CHP tarafından 14 ilçeden oluşan Ataşehir, Tuzla, Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu için yapılan itirazların hepsi kabul edildi. 39. Olağan Kurultay sürecinde takvim devam edecek ve kongreler yapılacak.YSK, CHP il yönetiminin görevden alınmasına ve İstanbul kongresinin iptal edilmesine yönelik itirazı ise reddetti.