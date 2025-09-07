Altınok’tan Mansur Yavaş’a sert eleştiriler: Hayalet başkan, Ankara’yı köye çevirdi

"TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYU ANKARA'DA, İÇİLMEZ DURUMDA"

Eleştirilerini su fiyatları ve kalitesine de yönelten Altınok, "Suyu bedavaya vereceğim, sudan para almayacağım diyen Mansur Yavaş, Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralıya içiriyor. Eskiden su faturası elektrik faturasının üçte biri, dörtte biri gelirdi. Şimdi elektrikten fazla geliyor" dedi.

Su kalitesinin de içilemez durumda olduğunu belirten Altınok, "Ankara'nın suyu, Dünya Sağlık Örgütü standartlarının dört misli kirli. Bu suyu içmeyin, sebze meyve yıkamayın. Ankara'da çok yaygın bir böbrek hastalığı var. Nedeni, sebebi su" diye konuştu.

"108 MİLYARLIK BÜTÇE NEREYE GİTTİ?"

Altınok'un en çarpıcı ifadelerinden biri de Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ve harcamalarına yönelik oldu. "2024-2025 bütçesi 108 milyar lira. Ama ortada bir buçuk milyarlık bir yatırım bile yok. Bir yol yapmadı, metro yapmadı. Peki, 103 milyar para nereye gitti? Bunu İçişleri Bakanlığı'nın, Sayıştay'ın denetlemesi lazım. Ankara'nın hakkı korunmalı''

Yavaş'ın 15 milyarlık gayrimenkul sattığını, hükümetten de büyük miktarda kaynak aldığını, ancak bu paraların hizmet olarak dönmediğini belirtti.

"TRAFİK FELÇ OLACAK, METRO BAKIMSIZ"

Altınok, ulaşım alanındaki eleştirilerinde ise, "Yollar çukur çukur. Otobüsler eski. Duraklarda kuyruklar çoğalıyor. Metronun acil bakım alması lazım. Bakım süreci geldi geçti. Sık sık arıza yapıyor. İnsanlarımız saatlerce beklemek zorunda kalıyor" dedi.

Yavaş'ın 60 km metro vaadine rağmen 5 cm bile metro yapmadığını söyleyen Altınok, "AK Parti döneminde yapılan metrolar sayesinde idare ediyoruz. Ankara'da trafik yakında teker yerinden oynamayacak hale gelecek" uyarısında bulundu.

"CHP'DEN DE İSTİFA EDER Mİ?"

Altınok, Mansur Yavaş'ın siyasi geçmişine ve geleceğine dair de yorumlarda bulundu. Yavaş'ın MHP'den "CHP'leşti" diyerek istifa ettiğini, sonra CHP'den aday olduğunu hatırlatan Altınok, "Bu bile ilkesizliğin en yücesidir. Şimdi de kulislerde AK Parti'ye geçmek istiyor söylentisi var. CHP'yi de satar mı? Her şey yapabilir. Yaptıkları, yapacaklarının teminatı" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIK İÇİN YEŞİL IŞIK: OL DERSE HİZMETE HAZIRIM"

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'na ilişkin son soruya verdiği yanıtta, adaylık konusunda karar yetkisinin parti mekanizmasında olduğunu vurgularken, aday gösterilmesi halinde görevi kabul edeceği sinyalini verdi. "Ol derlerse Ankara'ya hizmet etmeye hazırım" diyen Altınok, "Tabii ki biz hizmeti, eserlerimizle, yaptıklarımızla ve yapacağımız projelerle taahhüt ederiz. Bizim projelerimiz Ankara'yı bir dünya başkenti yapar. Şu an Ankara bir şantiye olurdu, herkes kazanırdı. Ankara çok güzel bir başkent olur ve birçok eser ve hizmete kavuşurdu" ifadelerini kullandı.