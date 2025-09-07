Asrın inşasında 300 bin yuva tamam: Umutları yeşertmeyi kısa sürede başardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 'Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam' sloganıyla gerçekleştirilen 300 bininci konut kura çekimi, anahtar teslimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

UMUTLARI YEŞERTMEYİ BAŞARDIK: 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri de Malatya idi. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün alanda 52 bin kişi var. Geride kalanlara Rabbimden sabır diliyorum. 6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizde hissettik. Ama bu acı bizlere birlik olmayı hatırlattı. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin bütün kurumları canını dişine takarak 7/24 çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de enkazları kaldırdık umutları yeşertmeyi başardık.

HER 3 HAK SAHİBİNDEN 2'Sİ EVİNE KAVUŞTU: Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizler de görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz.

453 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bugünkü törenle Malatya'da il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor. Böylelikle 300 bin sınırını aşarak 295 bin 929'u konut olmak üzere 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak istiyoruz. Yeni ev ve işyerine kavuşmayan tek vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız.

41 YENİ YATIRIM: Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Toplam tutarı 5 milyar 940 milyarı bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz. Malatyalıların hayatına dokunan bu hizmet ve tesisleri sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu eserlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var.

BİR AVUÇ BELEDİYE VURGUNCUSU: Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor. Neticede ülkemizin başını yere eğdiren bir utanç kaynağı oldular. Halkın parasını harcayan bir avuç belediye başkanını savunmak için kendilerini küçük düşürüyorlar. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Genel Başkanları Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı. Sinop'taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı.

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE: Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yedi ki hala kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. Biz bunların ikisini de muhatap almıyor, CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Onlar birbirlerini hançerlemeye devam etsinler. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz.



ANAHTARLARI ERDOĞAN TESLİM ETTİ

Malatya'da gerçekleştirilen anahtar teslimi töreninde aileler yeni evlerinin anahtarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan, Hatay Antakya, Kahramanmaraş Elbistan ve Adıyaman'da yapılan konut teslim törenlerine de canlı olarak bağlandı. Erdoğan, dualar eşliğinde kurdeleyi keserek konut teslimini gerçekleştirdi. Tören alanında 'Korkaklar zafer anıtı dikemez' pankartı yer alırken, bazı vatandaşlar da 'Depremi aştık, reisle ayağa kalktık' yazılı döviz taşıdı.



304 BİN 306 KONUT TAMAM

Malatya'da düzenlenen törende en yüksek konut teslimi 18 bin 348 konutla Hatay'da gerçekleştirildi. Malatya'da 11 bin 47, Kahramanmaraş'ta 6 bin 411, Diyarbakır'da 5 bin 713 , Adana'da 4 bin 60 , Şanlıurfa'da 2 bin 676, Gaziantep'te 2 bin 449, Elazığ'da bin 709, Adıyaman'da bin 474 ve Osmaniye'de 313 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Bu konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy ev i olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükseldi. Deprem bölgesinde teslim edilen köy evi sayısı ise 46 bin 105'e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde toplam 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedeflen-i yor. Deprem bölgesinde teslim edilen iş yeri sayısı ise 8 bin 907'e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise 31 bin 307 iş yerinin telsim.

EVİNE KAVUŞAN ZENGİN AİLESİNE KONUK OLDU

Başkan Erdoğan, Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Erdoğan, Malatya'da "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nin ardından Çavuşoğlu Mahallesi'nde depremzede Ahmet Zengin ve ailesinin evine konuk oldu. Mahalleye gelişinde Erdoğan'a, apartmanın önünde bekleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zengin ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, evdeki çocuklara harçlık verdi. Balkona çıkıp kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayan Erdoğan, ziyaretin ardından evin önündeki vatandaşların yanına giderek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



'ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİMİZDEN DOĞDUK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum törende yaptığı konuşmada, "Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz. Gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır. Biz birileri gibi laf değil taş üzerine taş koyuyoruz" dedi.



SAVAŞ BARONLARI EMELİNE ULAŞAMAYACAK

Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyorlar. Arz-ı Mevud peşindeki Siyonistlerin planlarına destek veriyorlar. Yalan, provokasyon, dezenformasyon bunlarda var. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen (Terörsüz Türkiye) o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak.



MALATYA'YA YENİ VALİLİK BİNASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından Valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve "Ya Allah, bismillah." diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti. Açılışın ardından Erdoğan, Valiliği ziyaret ederek Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı.