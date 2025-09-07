Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

