Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları’nı tebrik etti

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.