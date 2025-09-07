Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! İşte masadaki gündem maddeleri





DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER



Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hâlâ silah bırakmaması, bölgede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum ayrıntılı biçimde ele alınacak.



Türkiye'nin güney sınırındaki gelişmeler, toplantının kritik başlıklarından biri olacak. Ankara'nın, hem sahadaki güvenliği sağlamak hem de terör tehdidini kökten bitirmek için atacağı adımlar Kabine'nin öncelikli gündemleri arasında yer alacak.