Başkan Erdoğan’dan Müslüman Moro halkına mektup: Ebedi kardeşliğimiz daha da güçlenecek

Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid'in Filipinler'deki Mindanao bölgesine 137 yıl önce hediye ettiği Mushaf-ı Şerif, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Maranao diline tercüme edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu eşliğinde Moro halkına ulaştırıldı.

3 BİN KURAN HEDİYE EDİLDİ

TDV, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde yaşayan Moro Müslümanlarına Mindanao State University (MSU) Aga Khan Müzesi'nde törende 3 bin adet Kur'an-ı Kerim meali hediye etti. Moro halkına iletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda ise şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Diyanet Vakfımızın gayretleri ve titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu kıymetli hediyenin, birliğimizin, dayanışmamızın ve ebedi kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi, inşallah gelecekte de Müslüman Moro halkının yanında olmaya devam edeceğiz"