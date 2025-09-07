Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan Müslüman Moro halkına mektup: Ebedi kardeşliğimiz daha da güçlenecek
Giriş Tarihi: 7.9.2025

Başkan Erdoğan’dan Müslüman Moro halkına mektup: Ebedi kardeşliğimiz daha da güçlenecek

ANKARA
Başkan Erdoğan’dan Müslüman Moro halkına mektup: Ebedi kardeşliğimiz daha da güçlenecek

Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid'in Filipinler'deki Mindanao bölgesine 137 yıl önce hediye ettiği Mushaf-ı Şerif, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Maranao diline tercüme edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu eşliğinde Moro halkına ulaştırıldı.

3 BİN KURAN HEDİYE EDİLDİ
TDV, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde yaşayan Moro Müslümanlarına Mindanao State University (MSU) Aga Khan Müzesi'nde törende 3 bin adet Kur'an-ı Kerim meali hediye etti. Moro halkına iletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda ise şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Diyanet Vakfımızın gayretleri ve titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu kıymetli hediyenin, birliğimizin, dayanışmamızın ve ebedi kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi, inşallah gelecekte de Müslüman Moro halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’dan Müslüman Moro halkına mektup: Ebedi kardeşliğimiz daha da güçlenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz