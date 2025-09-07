Haberler Gündem Haberleri CHP'li Avukat Şöhret Can Kolsuz'dan skandal paylaşım: Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor
Giriş Tarihi: 7.9.2025 22:37 Son Güncelleme: 7.9.2025 22:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trol ordusunda yer alan CHP'li Avukat Şöhret Can Kolsuz, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'i hedef alan Şöhret Can Kolsuz, "Bu iş onun boyunu aşıyor" diyerek "Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor. Ben de yarın İstanbul'a geçiyorum." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi.

İMAMOĞLU'NUN 'TROL'Ü TEKİN'İ HEDEF ALDI

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trol ordusunda yer alan CHP'li Avukat Şöhret Can Kolsuz, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Korkusuz, Gürsel Tekin'i hedef alarak "Bu iş Gürsel Tekin'in boyunu aşıyor. CHP içindeki cüreti boyunu aşan bu işbirlikçiliğinin eseri maalesef bu tablo." dedi.

"GERİLLA TİPİ MÜCADELEYE GEÇİLİYOR..."

Avukat Şöhret Can Kolsuz'un, bir takipçisinin "Şöhret Bey ne yapacağız? Genel merkezin bir planı var mı?" sorusunda verdiği yanıt ise tepki çekti.

"Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor" diyen Kolsuz, yarın İstanbul'a geçeceğini ifade etti.

