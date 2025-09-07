CHP’li Avukat Şöhret Can Kolsuz’dan skandal paylaşım: Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi.
İMAMOĞLU'NUN 'TROL'Ü TEKİN'İ HEDEF ALDI
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trol ordusunda yer alan CHP'li Avukat Şöhret Can Kolsuz, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.
Korkusuz, Gürsel Tekin'i hedef alarak "Bu iş Gürsel Tekin'in boyunu aşıyor. CHP içindeki cüreti boyunu aşan bu işbirlikçiliğinin eseri maalesef bu tablo." dedi.