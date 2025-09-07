Haberler Gündem Haberleri Eski Manavgat Belediye Başkanı havalimanında gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 7.9.2025 22:16

CHP’li Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturması kapsamında yurtdışına çıkacağı bilgisi bulunan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındı. Sözen, soruşturmanın yürütüldüğü Manavgat’a gönderilecek.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan belediye meclis üyelerinin listelerinin hazırlanmasında sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki dönem belediye başkanı Şükrü Sözen'in parti üyeliklerinin askıya alınmasına hükmedilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Soruşturmanın selameti açısından üyelikleri askıya aldık" açıklamasında bulunmuştu.

YURTDIŞINA ÇIKMA HAZIRLIĞINDAYDI

MYK kararının ardından Sözen, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilen Sözen, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Sözen'in Antalya'dan İstanbul'a geldiği, buradan da yurtdışına çıkma hazırlığı olduğu belirtildi.

