Gençlere ve 3 çocuklu ailelere konut müjdesi

Çevre, Şehircilik ve Altyapı Bakanı Murat Kurum başlatacakları yeni sosyal konut projesiyle ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yapmak için yine arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah çok yakında Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Yeni sosyal konut kampanyamızı da buradan müjdeleyelim. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız. 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir müjdeyi daha buradan paylaşmış olalım. Bir indirim kampanyası yapıyoruz. 168 bin konuta ilişkin borcunu ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz" dedi. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda gelinen son durumu da anlatan Bakan Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bini aşkın mimar, mühendis ve işçiyle birlikte inşa faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi: "Büyüklük itibarıyla baktığımızda yeni yapılan 500 bin konut bugün Litvanya kadar nüfus içeren bir büyüklük. Hatta 5 tane Lüksemburg ediyor. Yani yüzölçümüne baktığınızda Bulgaristan kadar büyük bir yüzölçümünden bahsediyoruz. Bu tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma" diye konuştu.

KONTENJAN TEŞEKKÜRÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı'na yakışan konut müjdesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese, aileler adına teşekkür ettiğini belirtti. Göktaş, "Sosyal konut projesinde, genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak, 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirlenecek. Bu adım hem aile yapımızı güçlendirecek hem de gençlerimizin gele- ceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeye imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek" dedi.