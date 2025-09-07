‘Hedefimize kardeşliğimizin gücüyle ulaşacağız’

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında düzenlenen programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilikşin konuştu. Işıkhan, "Ekonomi, çalışma hayatı, savunma ve terörle mücadelede bir ve beraber olduğumuzda neler yapabildiğimizi tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Bilhassa tüm güvenlik güçlerimizle devletimizin 40 yıllık emeğinin ve mücadelesinin bir sonucu olan Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah bu birlik ve kardeşlik hukukumuzun gücüyle ulaşacağız" ifadelerini kullandı.