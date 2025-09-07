İstanbul’dan Sumud Filosu’na destek

GAZZE'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu tarafından Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe 2 oğluyla katılan Recep Özgüvenç, "Küresel Sumud Filosu bütün insanlığın vicdanını temsil ediyor. Bu artık inancın ötesinde, bir insanlık meselesidir" ifadelerini kullandı. Gazze için yürüyen vatandaşlardan Sedat Karataş, "Gönlümüz Filo ile birlikte. Tüm dünya Siyonizm karşısında tek yumruk olmuş durumda" dedi. Birçok şehirde de Sumud Filosu'na destek gösterileri düzenlendi. Küresel Sumud Filosu, terör devleti İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için yola çıktı. Onlarca farklı ülkeden yola çıkan yüzlerce vicdan sahibi, ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye doğru ilerliyor.