TEKNOFEST geleceğimizi şekillendiriyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'na katılan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan 15 öğrenci, 1 yıllık çalışma sonucu tasarladıkları 3 kademeli roketle zorlu görev kategorisinde 6 bin metrelik atışa hazırlanıyor. Öğrencilerden Musa Berat Aslan, "Geçen yıl 2 kademeli roketimizle 4 bin metre irtifaya ulaştık. Bu yıl ise 6 bin metreye çıkmayı planlıyoruz" dedi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'nın, Aksaray Tuz Gölü atış sahasında finalleri gerçekleştiriliyor.

Yarışlara 8'inci kez katılan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi takımının 15 öğrencisi daha önce denenmemiş olan 3 kademeli roket geliştirdi. Öğrencilerden Musa Berat Aslan, roketle 6 bin metreye çıkmayı planladıklarını belirterek, "Bu yıl tamamen kendi tasarımımız olan mekanik gövde ile Türkiye'de daha önce yapılmamış 3 kademeli bir roket geliştirdik. Geçen yıl 2 kademeli roketimizle 4 bin metre irtifaya ulaştık. Bu yıl ise 6 bin metreye çıkmayı planlıyoruz. Tüm hesaplamalarımızı bu hedef doğrultusunda yaptık. İnşallah başarılı olacağız. Roketin içerisinde, takım tarafından geliştirilen 5 adet uçuş bilgisayarı bulunuyor, Tüm uçuş bilgisayarlarını yerli ve milli imkanlarla biz tasarlayıp ürettik. Yazılımlarını da tamamen kendimiz geliştirdik." dedi.

HEDEF DİKEY İNİŞLİ ROKET

Aslan, "Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te zorlu görev kategorisinde 1'incilik elde eden ve bunu başaran tek takım olduk. Bu yıl da 'Neden 3 kademeli roket yapmayalım' dedik. Sınırları zorlayarak uzay sınırına bir adım daha yaklaşmak istedik. Uçuşun cumartesi günü akşam saatlerinde gerçekleştirileceğiz. Gün batımında roketimizin havalanışını izlemek bizim için unutulmaz bir an olacak. Bu başarı sadece bizim değil, Türkiye için ve milli değerlerimiz için çok önemli. Hepimiz tüm boş vaktimizi bu projeye adadık. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık" dedi. Hedeflerinin dikey inişli roket sistemlerini geliştirmek olduğunu anlatan Aslan, "Hepimizin hayali olan dikey iniş yapabilen roket sistemlerini ve tamamen yerli, milli motorları geliştirmeyi planlıyoruz. Tüm çalışmalarımızı savunma sanayimize katkı sağlayacak şekilde yürütmek istiyoruz." diye konuştu.



SAVUNMA SANAYİSİNİN HER ALANINDA VARIZ

TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması finali Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) İstanbul Küçükçekmece'deki yerleşkesinde düzenlendi. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki öncü etkinliği TEKNOFEST 2025 kapsamında yarışan genç mühendislerin ve takımların yarıştığı finale Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Baytaktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. Programda konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye'nin ilk nükleer deneysel reaktörün olduğu, ilk çalışmaların başladığı yerdeyiz ve muhakkakta ulaşmamız gereken kızıl elmamız diyebileceğimiz bir arayışın peşindeyiz. Savunma sanayideki istihdam 100 ila 200 bin civarına geldi ve Türkiye artık savunma sanayinin her alanında varlık göstermeye başladı" dedi. Bakan Bayraktar ise "Türkiye özellikle son 15 yılda nükleer enerji serüveninde çok önemli bir merhale kat etti" dedi. Bakan Kacır da "Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda en önemli unsurlarından biri kendi enerjisini karşılayabilen bir ülke olmasıdır" ifadelerini kullandı.